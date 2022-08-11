أثيوبيا تبدأ توليد الطاقة الكهربائية بالتوربين الثاني لسد النهضة

وكانت الخارجية المصرية قدمت نهاية يوليو الماضي، اعتراضًا لدى مجلس الأمن الدولي ضد أثيوبيا؛ لتأكيد الرفض التام لاستمرار أديس أبابا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول الملء والتشغيل.