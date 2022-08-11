أثيوبيا تبدأ توليد الطاقة الكهربائية بالتوربين الثاني لسد النهضة

بدأت أثيوبيا، اليوم الخميس، توليد الطاقة الكهربائية من التوربين الثاني بسد النهضة، بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية الملء الثالث للسد.
وقالت وكالة الأنباء الأثيوبية: إن التوربين الثاني للسد بدأ توليد الطاقة في وقت مبكر صباح الخميس، مشيرةً إلى أن الطاقة الحالية للتوربين تبلغ 270 ميجاوات.
وقال مدير المشروع كيفل هورو: إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، فيما بلغت الأعمال الكهربائية 61%.
ولفت إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام المقبلين.
يُذكر أن رئيس الحكومة الأثيوبية آبي أحمد، افتتح رسميًا توليد 375 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير الماضي.
وكانت الخارجية المصرية قدمت نهاية يوليو الماضي، اعتراضًا لدى مجلس الأمن الدولي ضد أثيوبيا؛ لتأكيد الرفض التام لاستمرار أديس أبابا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول الملء والتشغيل.
وقالت: إن مصر تلقت رسالة من الجانب الأثيوبي في 26 يوليو الماضي تفيد باستمرار أثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان.