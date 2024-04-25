"ما لم تحدث مفاجأة كبرى".. توقعات برفض "المحكمة العليا" الحصانة الجزائية لـ"ترامب"

يُتوقع أن ترفض المحكمة العليا الأميركية، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، الحصانة الجزائية التي يستند إليها دونالد ترامب بصفته رئيساً سابقاً، لكن تأثير قرارها سيعتمد بشكل أساسي على سرعة إصداره بعد المرافعات التي تجري، اليوم (الخميس).