توجيه تهمتي القتل والتمرد المسلح إلى اللاجئ السوري طاعن الأطفال في فرنسا
أعلنت لين بونيه ماتيس المدعية العامة في قضاء مدينة أنسي الفرنسية، اليوم (السبت) أن اللاجئ السوري الذي طعن ستة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال صغار، في منتزه بمدينة أنسي؛ تم اتهامه بـ"محاولة القتل" و"التمرد بسلاح" وقد تم حبسه احتياطيًّا.
وأوضحت لين بونيه ماتيس أنه جرى تقديم الرعاية الطبية للضحايا الستة المصابين جسديًّا، وحتى الآن لا يعاني أي من المصابين من تشخيص طبي خطير؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت المدعية العامة أن مكتب المدعي العام في أنسي، فَتَح اليوم تحقيقًا قضائيًّا في تهمتين رئيسيتين هما: محاولة اغتيال، والتمرد عن طريق حمل السلاح.. وتم وضع القضيتين أمام اثنين من قضاة التحقيق بمحكمة أنسي القضائية.
وأضافت أن النيابة طلبت إيداع المتهم رهن الاعتقال، وتم تقديمه للمحاكمة أمام اثنين من قضاة التحقيق حيث تم استجوابه حول التهم الموجهة إليه، ولكنه لم يرغب في التحدث أمام القضاة.