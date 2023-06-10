توجيه تهمتي القتل والتمرد المسلح إلى اللاجئ السوري طاعن الأطفال في فرنسا

أعلنت لين بونيه ماتيس المدعية العامة في قضاء مدينة أنسي الفرنسية، اليوم (السبت) أن اللاجئ السوري الذي طعن ستة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال صغار، في منتزه بمدينة أنسي؛ تم اتهامه بـ"محاولة القتل" و"التمرد بسلاح" وقد تم حبسه احتياطيًّا.