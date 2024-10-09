استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال وجنوب غزة.. و4 آخرين بالرصاص في نابلس بالضفة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة شهداء، والعديد من المصابين، إثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استُشهد مصور صحفي، وأُصيب آخر بنيران قوات الاحتلال شمال القطاع.