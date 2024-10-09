استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال وجنوب غزة.. و4 آخرين بالرصاص في نابلس بالضفة

استُشهد 10 فلسطينيين، فيما أُصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم على شمال وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة شهداء، والعديد من المصابين، إثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استُشهد مصور صحفي، وأُصيب آخر بنيران قوات الاحتلال شمال القطاع.
وفي جنوب قطاع غزة استُشهد ثلاثة فلسطينيين، فيما أُصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين جنوب مدينة خانيونس. كما استُشهد فلسطيني في قصف استهدف مفترق مرتجى جنوب المدينة.
من جهة أخرى، استُشهد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على أربعة شبان فلسطينيين، كانوا داخل مركبة في منطقة السوق الشرقي بمدينة نابلس؛ ما أدى إلى استشهادهم على الفور. وقد أغلقت قوات الاحتلال عقب تلك الجريمة الطرق كافة المؤدية إلى شرق المدينة.