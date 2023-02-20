بايدن في كييف.. مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 500 مليون دولار

من ناحيته، أكد البيت الأبيض في بيان، وصول الرئيس بايدن إلى كييف، وقال: "عندما شن بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام، كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم، كان يعتقد أنه يمكن أن يصمد أمامنا، لكنه كان مخطئًا".