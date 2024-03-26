"العسومي": الجرائم المرتكبة بغزة كشفت النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر، كما أثبتت أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزاً عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العسومي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تُعقد اجتماعاتها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن إيقاف قتل الأطفال والنساء والشيوخ في دولة فلسطين، الذين يتعرضون على مدار ستة أشهر بشكل متواصل، لجرائم إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب العسومي الاتحاد البرلماني الدولي، كونه يضم البرلمانات ممثلي الشعوب الحرة، بأن يكون له موقف قوي وواضح تجاه المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ليس فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية التي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس، ما يقوم به المحتل في قطاع غزة.