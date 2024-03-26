"العسومي": الجرائم المرتكبة بغزة كشفت النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر، كما أثبتت أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزاً عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.