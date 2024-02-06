مصرع رئيس تشيلي السابق "بينيرا" في حادث سقوط طائرة جنوب سانتياغو

وتفصيلاً، جاء في البيان "ببالغ الأسف نعلن وفاة الرئيس السابق لجمهورية تشيلي"، مشيرًا إلى أن بينيرا البالغ 74 عامًا قضى في منطقة لاغو رانكو التي تعد مقصدًا سياحيًا والواقعة على بعد نحو 920 كلم إلى الجنوب من سانتياغو.