بعد انتشار فيديو إعدام جندي أوكراني.. "كييف" تطالب بتحقيق دولي

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قال دميترو كوليبا عبر تويتر: "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله "المجد لأوكرانيا"، دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية".
وأضاف: "من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقاً فورياً في جريمة الحرب الشنيعة هذه".
ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، يظهر جندياً يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: "المجد لأوكرانيا".
وتكررت عبارة "المجد لأوكرانيا" على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا الاثنين مع دعوة العديد من المسؤولين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.
وتبادلت موسكو وكييف مراراً الاتهامات بقتل أسرى حرب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.