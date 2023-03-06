بعد انتشار فيديو إعدام جندي أوكراني.. "كييف" تطالب بتحقيق دولي

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، يظهر جندياً يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: "المجد لأوكرانيا".