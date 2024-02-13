بعد غياب عامين.. "الحريري" يعود إلى لبنان بـ "لوك جديد" في ذكرى اغتيال والده

تأتي عودة الحريري إلى لبنان "تزامناً مع الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد والده، حيث من المقرر أن يشارك غداً الأربعاء، في احتفالٍ سيكون بشكلٍ أساسي عبر تجمُّعٍ شعبي كبيرٍ لمناصري "تيار المستقبل" أمام ضريح الحريري الأب في وسط بيروت، فيما أطلق مناصرو سعد الحريري "النفير" في المناطق منذ أكثر من أسبوع بغرض التجمُّع في المناسبة تحت عنوان "تعوا ننزل تيرجع"، بهدف دفع الحريري باتجاه العودة إلى العمل السياسي".