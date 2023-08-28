الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يُسقط مُسَيّرة قادمة من سوريا

وشهد 16 أغسطس الجاري، إعلان الجيش الأردني إسقاط طائرة مُسَيّرة كانت تحاول تهريب متفجرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى المملكة، وواقعة أخرى في 13 أغسطس؛ حيث تم إسقاط طائرة مُسَيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا، كما شهد يوم 24 يوليو الماضي، إسقاط طائرة مُسَيّرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا.