قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى القدس غربي غزة

وفي وسط القطاع قصفت طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة الزوايدة؛ ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة العشرات، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات؛ ما أدى لمقتل امرأة وجميع أبنائها، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".