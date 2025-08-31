"زيلينسكي" يعلن توقيف قاتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق

وكان باروبي قد تعرّض لإطلاق نار مباشر أدى إلى مقتله يوم السبت، في مدينة لفيف الواقعة غرب البلاد، وهو الذي برز اسمه خلال الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا في عامَي 2004 و2014.