الانفصاليون الأرمن يدعون أذربيجان لإنهاء العملية العسكرية.. والأخيرة: سَلِّموا أسلحتكم بالكامل

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان: "بهدف وقف إجراءات مكافحة الإرهاب، على القوات الأرمينية المسلحة غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، وتُسلِّم كامل أسلحها، وعلى النظام غير الشرعي أن يحل نفسه. ما لم يحصل ذلك فإجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية".