الانفصاليون الأرمن يدعون أذربيجان لإنهاء العملية العسكرية.. والأخيرة: سَلِّموا أسلحتكم بالكامل

أعلن الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ مقتل 25 شخصًا من جراء العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان اليوم الثلاثاء لـ"مكافحة الإرهاب" في الإقليم المتنازع عليه.
ودعا الانفصاليون عبر منصة "إكس" أذربيجان إلى التفاوض، وإنهاء الأعمال الحربية، وفقًا لـ"فرانس برس".
في موازاة ذلك، دعت أذربيجان الانفصاليين الأرمن إلى إلقاء السلاح، وأبدت استعدادها لإجراء مباحثات مع ممثلين عنهم في بلدة يفلاخ في حال قيامهم بذلك.
وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان: "بهدف وقف إجراءات مكافحة الإرهاب، على القوات الأرمينية المسلحة غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، وتُسلِّم كامل أسلحها، وعلى النظام غير الشرعي أن يحل نفسه. ما لم يحصل ذلك فإجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية".