"السوداني": العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين): "إن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقًا للاعتداء على دول الجوار".
وأضاف "السوداني" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد: "إن العراق لن يسمح أيضًا بالاعتداء على سيادته".
وتابع: "إن أمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
من جهة أخرى، رحب "أردوغان" خلال المؤتمر بإعلان العراق حظر أنشطة حزب العمال الكردستاني، مشددًا على أهمية الأمن بالنسبة للبلدين.
وقال الرئيس التركي: "إن الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب من أهم البنود المطروحة على جدول أعمالنا".
وأضاف: "تشاورنا حول الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف تركيا من الأراضي العراقية".