ماكرون لنتنياهو: اتهاماتكم إهانة لفرنسا.. ووقف الهروب في غزة بات ضرورة

ودعا ماكرون نتنياهو إلى "الكفّ عن الهروب القاتل نحو الأمام في غزة، والتوقف عن إعادة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات "يعرّض إسرائيل للمهانة ويضع شعبها في طريق مسدود".