ماكرون لنتنياهو: اتهاماتكم إهانة لفرنسا.. ووقف الهروب في غزة بات ضرورة

شهدت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توترًا جديدًا، بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلاده بـ"التقاعس في مكافحة معاداة السامية" بأنها "إهانة لفرنسا بأكملها".
وقال ماكرون في رسالة نشرت صحيفة "لوموند" مضمونها اليوم الثلاثاء: "اتهامات التقاعس هذه في وجه آفة نكافحها بكل قوانا غير مقبولة، وتشكل إهانة لفرنسا بأسرها"، مشددًا على أن هذه الجهود لا يجوز تسييسها.
وكان نتنياهو قد اتهم ماكرون بـ"تأجيج معاداة السامية" على خلفية إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما رفضته الرئاسة الفرنسية واعتبرته "مغالطات دنيئة".
وأضاف ماكرون في رسالته أن مبادرته الدبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية تمثل "يدًا ممدودة" إلى إسرائيل من أجل "سلام مستدام"، مؤكدًا أن قيام الدولة الفلسطينية "هو السبيل لإنهاء حماس، ووقف استنزاف أجيال الشباب الإسرائيلي في حرب دائمة مدمّرة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها".
ودعا ماكرون نتنياهو إلى "الكفّ عن الهروب القاتل نحو الأمام في غزة، والتوقف عن إعادة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات "يعرّض إسرائيل للمهانة ويضع شعبها في طريق مسدود".