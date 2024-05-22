بعد اعترافهم بدولة فلسطين.. خارجية الاحتلال تستدعي سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا

يُذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين؛ وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.