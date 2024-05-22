بعد اعترافهم بدولة فلسطين.. خارجية الاحتلال تستدعي سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا

استدعت وزارة خارجية الاحتلال سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.
وقالت خارجية الاحتلال في بيان إن "وزير الخارجية يسرائيل كاتس أمر بعودة سفير إسرائيل في إسبانيا فورا؛ للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وكذلك عاد سفيرا "إسرائيل" في إيرلندا والنرويج.
وفي الوقت نفسه وفق "روسيا اليوم"، أمر "كاتس" باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا لتوبيخهم الشديد.
وشدد "كاتس" على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، فخطواتها ستكون لها عواقب وخيمة".
وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
وإثر ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
يُذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين؛ وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.