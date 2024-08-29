تقرير سري للطاقة الذرية.. إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب لتصل إلى 60%

وتفصيلاً، جاء في أحد التقريرين السريين الفصليين اللذين أرسلتهما الوكالة إلى الدول الأعضاء، أنه اعتباراً من 17 أغسطس، تمتلك إيران 164.7 كلغ (363.1 رطل) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس"، وتقترب هذه النسبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، وهي 90%.