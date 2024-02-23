زيلينسكي يحض الولايات المتحدة على إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق. لكن التمويل الحالي نفد، بينما حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب؛ في مجلس النواب يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.