عقب الهجومين.. "ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب حركة الحوثي اليمنية على إحدى سفنها التجارية.