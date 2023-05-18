"بايدن" و"كيشيدا" يبحثان التعاون الدفاعي والتحديات الأمنية لكوريا الشمالية

أفاد البيت الأبيض، اليوم "الخميس"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في طوكيو؛ سبلَ تقوية التعاون الدفاعي بين البلدين.
وأضاف البيت الأبيض في بيان: أن الزعيمين أكّدا عزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي لأراضيها، وشدّدا على التزامهما بالعمل عن قرب للتعامل مع التحديات الأمنية التي تشكلها كوريا الشمالية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح أن "بايدن" و"كيشيدا" اتّفقا على التعامل مع سلوك "القسر الاقتصادي" الذي تقوم به الصين، والتعاون للحفاظ على الاستقرار والسلام في مضيق تايوان.