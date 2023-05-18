"بايدن" و"كيشيدا" يبحثان التعاون الدفاعي والتحديات الأمنية لكوريا الشمالية

وأضاف البيت الأبيض في بيان: أن الزعيمين أكّدا عزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي لأراضيها، وشدّدا على التزامهما بالعمل عن قرب للتعامل مع التحديات الأمنية التي تشكلها كوريا الشمالية؛ وفقًا لـ"رويترز".