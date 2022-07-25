أوكرانيا تتوقع تصدير أولى شحناتها من الحبوب هذا الأسبوع

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الاثنين) أنها تتوقع إرسال أولى صادراتها من الحبوب هذا الأسبوع، بعد توقيع اتفاق مع موسكو ورغم قصف الجيش الروسي أمس الأول لميناء أوديسا الرئيسي.
وقال وزير البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف في مؤتمر صحافي: "نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول في الأيام القليلة المقبلة، ونحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع"، وفقاً لـ"رويترز".
ويهدف الاتفاق إلى توفير مرور آمن من وإلى موانئ أوكرانيا، التي يحاصرها الأسطول الروسي في البحر الأسود منذ أن غزت موسكو البلاد يوم 24 فبراير (شباط) الماضي.