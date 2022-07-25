أوكرانيا تتوقع تصدير أولى شحناتها من الحبوب هذا الأسبوع

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الاثنين) أنها تتوقع إرسال أولى صادراتها من الحبوب هذا الأسبوع، بعد توقيع اتفاق مع موسكو ورغم قصف الجيش الروسي أمس الأول لميناء أوديسا الرئيسي.