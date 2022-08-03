لتعطل إمدادات الكهرباء والغاز.. صادرات فنزويلا النفطية تهبط 27 % في يوليو

وأشارت البيانات إلى أن ما إجماليه 29 سفينة غادرت فنزويلا الشهر الماضي حاملة 460 ألفاً و323 برميلاً في اليوم من الخام والمنتجات المكررة، فيما يشير إلى انخفاضٍ بنسبة 27 بالمئة مقارنة بشهر يونيو وهبوطٍ بنسبة 38 بالمئة من مستويات يوليو 2021.