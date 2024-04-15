خبراء حقوقيون أمميون يطالبون إسرائيل بدفع تكلفة إعادة الإعمار في غزة

وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إلى أن عدد المساكن التي دمرت في غزة، تتخطى من حيث النسبة المئوية، ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، ويضاف إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار في غزة.