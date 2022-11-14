غدًا.. مؤتمر المناخ يناقش موضوعات الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا

كما تناقش دور الربط الكهربائي في استدامة الطاقة وكفاءة الطاقة كأداة فعالة للتحول في الطاقة ودور الطاقة النووية كطاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى قيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.