غدًا.. مؤتمر المناخ يناقش موضوعات الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا

تبدأ غدًا فعاليات اليوم السادس للأيام الموضوعية والمخصص لمناقشة موضوعات الطاقة والمنعقدة على هامش مؤتمر المناخ cop 27 بجلسة افتتاحية بحضور وزير الخارجية المصري رئيس المؤتمر سامح شكري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، ومفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية وجهات التمويل.
وتتضمن فعاليات يوم الطاقة مناقشة العديد من الجلسات والفعاليات والتي تتناول موضوعات الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا وقضايا تأمين الطاقة في ضوء الأزمات الحالية والحلول المبتكرة والتكنولوجية وسياسات الهيدروجين الأخضر وآليات تمكين اقتصادياته وتمويل التحول في الطاقة النظيفة.
كما تناقش دور الربط الكهربائي في استدامة الطاقة وكفاءة الطاقة كأداة فعالة للتحول في الطاقة ودور الطاقة النووية كطاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى قيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.