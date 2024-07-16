هجوم نفذه انتحاريون على قاعدة عسكرية في باكستان يخلّف 18 قتيلاً

أسفر هجوم مسلح، على قاعدة عسكرية في باكستان إلى مقتل 8 جنود إضافة إلى 10 مسلحين، بعد أن صدم مهاجم انتحاري جدارًا يحيط بالقاعدة بمركبة محملة بالمتفجرات.