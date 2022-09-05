"تنبيه أخير".. الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة

حذّر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم (الإثنين)، من أن الصومال على حافة المجاعة، موجهًا تنبيهًا أخيرًا، قبل أن تحل كارثة على هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي في ظل موجة جفاف تاريخية.