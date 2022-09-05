"تنبيه أخير".. الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة

حذّر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم (الإثنين)، من أن الصومال على حافة المجاعة، موجهًا تنبيهًا أخيرًا، قبل أن تحل كارثة على هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي في ظل موجة جفاف تاريخية.
وأوضح "غريفيث" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو، أن البيانات الأخيرة تُظهر مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل بين أكتوبر وديسمبر المقبلين في منطقتي بيدوة وبورهكبا في جنوب البلاد، وفقاً لـ"يورونيوز".
وأضاف أن هذه الظروف القصوى قد تستمر حتى مارس 2023 على أقرب تقدير.
وأعرب عن صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين.
وبيّن أنه رأى أطفالاً يعانون من سوء التغذية إلى حدّ أنهم بالكاد يستطيعون الكلام، خلال زيارة قام بها إلى بيدوة بؤرة الكارثة الوشيكة.