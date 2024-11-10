خسارة "هاريس" وكثرة المال.."ترامب": يمكننا مساعدة الديمقراطيين في سداد ديونهم!

نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للحزب الجمهوري مدّ يد العون للحزب الديمقراطي الذي خسر الانتخابات، وسداد ملايين الدولارات عنه التي أنفقها على حملته الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "أنا جدًا مندهش من أن الديمقراطيين الذين خاضوا معركة شاقة وشجاعة في انتخابات الرئاسة لعام 2020، وجمعوا مبلغًا قياسيًا من الأموال، لم يتبق لديهم الكثير من الدولارات".
وأضاف: "أوصي بشدة، نحن كحزب ومن أجل الوحدة الضرورية أن نفعل ذلك بشكل عاجل، لدينا الكثير من المال المتبقي، يمكننا مساعدة الديمقراطيين في سداد ديونهم"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وكما تشير الصحيفة، فإن الحملة الانتخابية الفاشلة لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أسفرت عن ديون لا تقل عن 20 مليون دولار.
وجرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر، وفاز بها مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع دامت أربع سنوات.
ومن المقرر أن تصوت هيئة المجمع الانتخابي من الولايات في 17 ديسمبر لصالح المرشحين وفقاً لإرادة الناخبين، وسيقوم الكونغرس الجديد بالمصادقة على نتائج التصويت في 6 يناير، وتُقام مراسم التنصيب في 20 يناير.