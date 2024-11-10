خسارة "هاريس" وكثرة المال.."ترامب": يمكننا مساعدة الديمقراطيين في سداد ديونهم!

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "أنا جدًا مندهش من أن الديمقراطيين الذين خاضوا معركة شاقة وشجاعة في انتخابات الرئاسة لعام 2020، وجمعوا مبلغًا قياسيًا من الأموال، لم يتبق لديهم الكثير من الدولارات".