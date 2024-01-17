مسيّرة حوثية استهدفتها.. السيطرة على حريق نشب على متن سفينة شرق عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقريرًا عن حادث على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن "طائرة مسيّرة استهدفت سفينة على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن".
وأوضحت الهيئة، أن "طاقم السفينة المستهدفة جنوب شرقي عدن أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقًا" .
وأعادت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب، وفقًا للعربية نت.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستسمح بإجراء بعض العمليات، مع ميليشيات الحوثي مثل العمليات ذات البعد الإنساني، وهذا بعد إدراج الحركة الوشيك ضمن قائمة الإرهاب.
ونشرت يوم الأربعاء خمسة تراخيص على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية تسمح بعددٍ من العمليات ذات الصلة .
ومن جانب آخر توعدت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على كل من يدعم الحوثيين، مشيرة إلى أنهم عززوا من قدرتهم بعد شطبهم من قائمة الإرهاب في أول مرة.
وفي هذا السياق قال مسؤول أمريكي للصحافيين إن هذا التصنيف "يؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة الدعم للحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية".
وسيصبح هذا التصنيف نافذًا بعد 30 يومًا، أي في الـ16 من شهر فبراير المقبل. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية للصحافيين إن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يومًا ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "وجهنا تهديدات متكررة للحوثيين بوقف الهجمات (على السفن التجارية في البحر الأحمر).. لكنهم لم يرتدعوا".
وذكر أن "الولايات المتحدة أطلقت "عملية حراس الرخاء"، وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة الدولية وردع الهجمات في البحر الأحمر".