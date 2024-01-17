مسيّرة حوثية استهدفتها.. السيطرة على حريق نشب على متن سفينة شرق عدن

وسيصبح هذا التصنيف نافذًا بعد 30 يومًا، أي في الـ16 من شهر فبراير المقبل. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية للصحافيين إن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يومًا ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".