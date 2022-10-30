الاحتجاجات تتواصل.. و"حقوق الإنسان الإيرانية" تدين اعتقال الطلبة بالجامعات

وتتواصل الاحتجاجات الداعمة للشعب الإيراني في مدن عدة خارج إيران تنديدًا بمقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي. ففي كندا انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى مسيرة مع محتجين، تجمعوا في العاصمة أوتاوا أمس السبت دعمًا للحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يومًا.