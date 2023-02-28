محكمة باكستانية تأمر باعتقال عمران خان بعد غيابه عن جلسة اتهامه بإخفاء أصوله

وقالت المحكمة في العاصمة إسلام آباد، التي أمرت باعتقال عمران خان، إنه غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".