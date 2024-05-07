واشنطن: إغلاق معبر كرم أبو سالم غير مقبول.. وسيعاد فتحه غدًا الأربعاء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الثلاثاء إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم إلى غزة سيعاد فتحه غدًا الأربعاء.
وتفصيلاً، اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن إغلاق إسرائيل معبرَي رفح وكرم أبو سالم الأساسيَّين لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو أمر "غير مقبول".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "يجب على المعبرين اللذين تم إغلاقهما أن يُفتحا. من غير المقبول أن يتم إغلاقهما". مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعاد فتح معبر كرم أبو سالم الأربعاء.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت إسرائيل أن جيشها سيطر على معبر رفح الحدودي مع مصر، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم بينها وبين القطاع المحاصر بعد إعلان حماس إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالقرب منه الأحد الماضي؛ ما أدى لمقتل أربعة جنود.