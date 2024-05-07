واشنطن: إغلاق معبر كرم أبو سالم غير مقبول.. وسيعاد فتحه غدًا الأربعاء

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "يجب على المعبرين اللذين تم إغلاقهما أن يُفتحا. من غير المقبول أن يتم إغلاقهما". مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعاد فتح معبر كرم أبو سالم الأربعاء.