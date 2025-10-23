أحياء بأكملها مُحيت من الوجود.. "الأونروا": 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرةً إلى أن أحياءً بأكملها محيت من الوجود جراء الدمار المستمر.
وذكرت "الأونروا" – بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" – أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت الوكالة الأممية أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.
وكانت قد قضت محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، إن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وأكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي، لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل حول حيادية الأونروا، بدعوى أن نسبة كبيرة من موظفي الوكالة الأممية هم أعضاء في فصائل "إرهابية".