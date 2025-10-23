أحياء بأكملها مُحيت من الوجود.. "الأونروا": 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة

وكانت قد قضت محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).