مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية

أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي فشل في "إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وفي التفاصيل، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمة له الأربعاء : يجب وقف الحرب على غزة فوراً وأي تأخير محفوف بالمخاطر، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل، وأن الحرب يمكن أن توقف ويجب وقفها فوراً، في الساعات المقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.
وأضاف : نحن نتساءل ماذا نفعله كي نتفادى ما يحصل؟ مجلس الأمن فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الآلاف من الفلسطينيين.
وختاماً قال "منصور" إن إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء، وهي فعلت ذلك بشكل متكرر خلال السنوات، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وفي المقابل، أشار مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، أن عملية حماس في السابع من أكتوبر هي العملية الإرهابية الأكثر وحشية منذ عقود.
وقال مندوب إسرائيل: ما شهدناه أكثر عملية إرهابية بربرية منذ عقود، لا يجب تقييد يدي إسرائيل فذلك ستستغله حماس لتكرار فعلتها، حماس تدير غزة، وأي معلومات من غزة يجب التشكيك فيها.