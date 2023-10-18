مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية

وفي التفاصيل، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمة له الأربعاء : يجب وقف الحرب على غزة فوراً وأي تأخير محفوف بالمخاطر، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل، وأن الحرب يمكن أن توقف ويجب وقفها فوراً، في الساعات المقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.