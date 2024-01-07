لصد هجوم إرهابي.. النيجر تشن ضربات جوية قرب الحدود مع بوركينا فاسو

وأضاف البيان الذي تُلِيَ عبر التلفزيون العام؛ أنه "في أعقاب هذه العملية، نُفّذت ضربات جوية" نحو الساعة 20.30 ضد "مجموعة ثانية (إرهابية مسلحة) على دراجات نارية وفي مركبات كانت متجهة نحو الموقع العسكري في تياوا".