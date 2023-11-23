أيرلندا.. هجوم بسكين يخلف 5 مصابين بينهم 3 أطفال

أصيب خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، اليوم (الخميس)، في حادثة طعن في وسط دبلن عاصمة أيرلندا.
وأفادت هيئة الإذاعة الإيرلندية "آر تي إي"، بأن الشرطة تسعى لتحديد ملابسات الحادثة، لكنها لا تشتبه بدافع إرهابي للهجوم الذي أصيبت فيه فتاة وامرأة بجروح خطيرة، وفقاً لـ"رويترز.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الشرطة اعتقلت مشتبهاً به وأنها عثرت على سكين كبير.
من جهتها، أعربت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، في بيان، عن شعورها بصدمة عميقة إزاء الهجوم المروع على ثلاثة أطفال أبرياء وفتاة وامرأة في دبلن.