الرئاسة الفلسطينية تؤكد: لا شرعية لأي وجود أجنبي في غزة

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة، التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وجدد التشديد على أن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير".