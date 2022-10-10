منح جائزة "نوبل" لثلاثة اقتصاديين من الولايات المتحدة

ومن المعلوم أن "برنانكي" هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، أما "دايموند" فهو اقتصادي بجامعة شيكاغو، و"ديبفيغ" هو اقتصادي من جامعة واشنطن في سانت لويس.