"العسومي": مواصلة التحرك مع البرلمانات لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، فضلًا عن مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وجدد العسومي خلال لقائه بوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، اليوم بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، دعم ومساندة البرلمان وتضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
بدورها، أطلعت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، وأوضاع المرأة الفلسطينية لا سيما في قطاع غزة، مُنَوّهة بجهود البرلمان العربي المبذولة لنصرة فلسطين على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.