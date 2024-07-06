"العسومي": مواصلة التحرك مع البرلمانات لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، فضلًا عن مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.