الطريق المسدود.. "الرئاسة الفلسطينية" تُدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، من سياسات القتل، والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي تُوصِل الأمور إلى طريق مسدود وخطير، والتي كان آخرها اليوم، بقتل شاب فلسطيني في طولكرم بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، من قتل واقتحامات؛ لن تُغَير موقف الشعب الفلسطيني وقيادته، في الدفاع عن الأرض والمقدسات؛ لافتًا إلى أن استمرار السياسات العدوانية، ومواصلة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال تصعّب الأزمة وستكون تداعياتها غير متوقعة.
ولفت أبو ردينة إلى أن إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم وغيرها من إجراءات أحادية الجانب؛ سيكون له تداعيات خطرة جدًّا على الجميع؛ منوهًا بأن السلام والأمن، لن يتحققا للجميع، دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، كما أقرتها الشرعية الدولية.