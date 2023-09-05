الطريق المسدود.. "الرئاسة الفلسطينية" تُدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، من قتل واقتحامات؛ لن تُغَير موقف الشعب الفلسطيني وقيادته، في الدفاع عن الأرض والمقدسات؛ لافتًا إلى أن استمرار السياسات العدوانية، ومواصلة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال تصعّب الأزمة وستكون تداعياتها غير متوقعة.