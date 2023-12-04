بعد تصريح "القنبلة الذرية".. "إلياهو" يطالب بإصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

دعا وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، صباح اليوم الإثنين، إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين، لضمان أنه لن يتم إطلاق سراحهم في أي صفقات قادمة.
وبحسب ما نقلته وكالات أنباء عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تحدث إلياهو عن قضية الأسرى الفلسطينيين الذين لم يتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الصفقة مع حركة حماس.
وقال الوزير الإسرائيلي: "المطلوب إصدار شهادة وفاة للإرهابيين، يجب أن نصل إلى مرحلة لا يتم إطلاق سراحهم فيها لاحقاً في كافة أنواع الصفقات".
يُشار إلى أنه قبل نحو شهر، أثار الوزير نفسه ضجة بعد أن دعا إلى إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة، عندما قال في مقابلة إذاعية، إن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة "خيار مطروح".