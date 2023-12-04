بعد تصريح "القنبلة الذرية".. "إلياهو" يطالب بإصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

يُشار إلى أنه قبل نحو شهر، أثار الوزير نفسه ضجة بعد أن دعا إلى إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة، عندما قال في مقابلة إذاعية، إن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة "خيار مطروح".