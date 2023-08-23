"بوتين": نؤيد تشكيل عالم متعدّد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة ومراعاة المرجعية الدولية

وقال بوتين، وفق موقع "روسيا اليوم": نتغلب على كثيرٍ من المصاعب ونقف بجانب فكرة عالم متعدّد الأقطاب قائم على المرجعية الدولية، ويسعى الغرب للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية، وهو ما أدّى إلى ما يُعرف بالأزمة الأوكرانية.