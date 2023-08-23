"بوتين": نؤيد تشكيل عالم متعدّد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة ومراعاة المرجعية الدولية

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة في الجلسة العامة لقمة "بريكس" المنعقدة هذه الأيام في جوهانسبيرج في جنوب إفريقيا.
وقال بوتين، وفق موقع "روسيا اليوم": نتغلب على كثيرٍ من المصاعب ونقف بجانب فكرة عالم متعدّد الأقطاب قائم على المرجعية الدولية، ويسعى الغرب للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية، وهو ما أدّى إلى ما يُعرف بالأزمة الأوكرانية.
وأضاف: شنت أوكرانيا حرباً ضدّ مَن وقفوا في وجه الانقلاب عام 2014. دورنا في أوكرانيا هو إيقاف هذه الحرب التي بدأت آنذاك.
وأردف الرئيس الروسي: نؤيد تشكيل عالم متعدّد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة ومراعاة المرجعية الدولية، ومجموعة "بريكس" توسع إمكاناتها وقدراتها.
ونتابع: نتعامل بشكل وثيق لتقوية سلاسل الإمدادات والانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات، والتحول إلى العملات الرقمية.
وقال بوتين: أقترح إنشاء لجنة للنقل، تعنى بمسألة اللوجستيات، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن لجنة للنقل، فإن روسيا ترحب بترؤس هذه اللجنة في 2024.
وأضاف: نحن منفتحون على تحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة بعديد من القطاعات، وندعم مبادرة جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة لحقوق المرأة.
وأردف الرئيس الروسي: نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول "بريكس" خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل، والقمة المقبلة عام 2024 سوف تجري في مدينة قازان الروسية.