"أردوغان": موافقتنا على انضمام السويد لـ"الناتو" مرهونة بحصولنا على المقاتلة "إف 16" من أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء): "إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز إف 16 لأنقرة".
وأوضح "أردوغان"، في حديثه إلى صحافيين خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف الناتو الأسبوع الماضي في نيويورك، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن الإدارة الأمريكية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم.