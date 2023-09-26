"أردوغان": موافقتنا على انضمام السويد لـ"الناتو" مرهونة بحصولنا على المقاتلة "إف 16" من أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء): "إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز إف 16 لأنقرة".