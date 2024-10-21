تصعيد عسكري إسرائيلي شمال غزة... عمليات تهجير وقصف متواصل يستهدف المدنيين

وأدت الهجمات الأخيرة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، منهم 10 في مدرسة تابعة للأونروا و7 آخرين أثناء اصطفافهم للحصول على المياه في جباليا البلد، كما شملت الغارات استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد.