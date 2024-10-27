قبل أسبوع من الاقتراع.. "نيويورك" و"فيلادلفيا" تحت الأضواء مع احتدام السباق نحو البيت الأبيض

يواصل المرشحُ الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس؛ تكثيفَ حملاتهما الانتخابية مع اقتراب موعد الاقتراع؛ بحسب "العربية نت".

ونظم ترامب، مساء الأحد، مؤتمرًا انتخابيًّا كبيرًا في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك، في حدث بارز، خاصةً وأن الولاية لم تصوت لرئيس جمهوري منذ عام 1984.

ويأتي هذا الحدث بدعم خاصّ من الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، الذي من المتوقّع أن يلقي كلمة ضمن البرنامج، ويعزز "ماسك"، مالك منصة "إكس" "تويتر سابقًا"، حملة ترامب من خلال الترويج الإعلامي عبر منصته، وتقديم تبرعات مالية تجاوزت 119 مليون دولار لدعم الإنفاق الانتخابي، خاصة في الولايات المتأرجحة.

في المقابل قامت "هاريس" بجولة مكثّفة في فيلادلفيا، المدينة الكبرى ومعقل الديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة. وتحدثت في كنيسة كريستيان كومباشون؛ حيث قالت: "في هذه اللحظة نواجه سؤالًا حقيقيًّا: ما هو نوع البلد الذي نريد أن نعيش فيه؟"، في إشارة غير مباشرة إلى سياسات ترامب.

وأعلنت حملة ترامب الأسبوع الماضي أنّ الفعالية المقرّرة في ماديسون سكوير غاردن شهدت حجز مقاعدها بالكامل، في حين أطلقت حملة هاريس فعالية جماهيرية كبيرة في هيوستن جمعت نحو 30 ألفًا من المناصرين، بمشاركة الفنانة "بيونسيه".

ومع إدلاء أكثر من 38 مليون أمريكي بأصواتهم عبر التصويت المبكر، تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة، وركز ترامب في تصريحاته الأخيرة على انتقاد سياسات الهجرة والاقتصاد في إدارة بايدن، ووجه انتقاداته لهاريس بشعار جديد: "هي أفسدت الأمور، وأتعهد لكم بأنني سأصلحها".

ومن المقرَّر أن تقدم هاريس خطابًا نهائيًّا الثلاثاء المقبل في متنزه ناشونال مول بواشنطن؛ لتسليط الضوء على التناقض بينها وبين ترامب في رؤيتهما لمستقبل البلاد.