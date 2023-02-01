"الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت رغم خسائرها

اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت على الرغم من خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريغوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك.