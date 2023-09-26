قادمتان من سوريا.. الجيش الأردني يسقط مسيرتين محملتين بمخدرات

قال الجيش الأردني في بيان يوم الثلاثاء إنه أسقط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا في أحدث واقعة تثير المخاوف بشأن تزايد تهريب المخدرات عبر الحدود.
وتفصيلاً، جاء في البيان الصادر عن الجيش الأردني : أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين من دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.