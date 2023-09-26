قادمتان من سوريا.. الجيش الأردني يسقط مسيرتين محملتين بمخدرات

وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.