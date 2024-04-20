لغز "انفجار قاعدة الحشد" بالعراق.. لا طائرات مسيّرة أو مقاتلات وأمريكا تنفي علاقتها!

وأضافت: "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أيّ نشاطٍ جوي أو عملٍ عسكري في عموم بابل، فيما أكّد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيّرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".