شلل نصفي بحركة القطارات الفرنسية ورحلات أوروبا.. إضراب العطلة يتفاعل!

من ناحية أخرى، تأثّرت بعض الخطوط بشكل أكبر من غيرها، مثل "باريس-بوردو"، حيث تمّ إلغاء أكثر من 60 بالمئة من الرحلات، وفق إذاعة "فرانس بلو".