ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية للشباب في فرنسا صيف 2026

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إطلاق برنامج جديد للخدمة العسكرية التطوعية يبدأ تدريجيًا في صيف العام المقبل، ويستهدف الشباب الفرنسي من الفئة العمرية بين 18 و19 عامًا، لمدة 10 أشهر.
وقال ماكرون، في خطاب ألقاه من قاعدة "فارس" العسكرية بجبال الألب، إن المتطوعين سيخدمون فقط في البر الرئيسي الفرنسي وأقاليم ما وراء البحار، مؤكدًا أنهم لن يُشاركوا في عمليات عسكرية خارجية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تعني العودة إلى نظام التجنيد الإجباري الذي أُلغي رسميًا عام 1997 في عهد الرئيس جاك شيراك، مؤكدًا أن فرنسا لا تفكر حاليًا في إعادة هذا النظام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرات الجيش الفرنسي في مواجهة التهديدات المتزايدة، وتُقدّر التوقعات بأن تستقطب الخدمة الجديدة سنويًا ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف شاب وشابة، مع تقديم تعويض شهري قد يصل إلى ألف يورو تقريبًا.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الدول الأوروبية – خاصة في شمال القارة ودول البلطيق المجاورة لروسيا – أعادت مؤخرًا تطبيق التجنيد الإلزامي أو وسّعت برامج الخدمة الوطنية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.