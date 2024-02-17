الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع؛ في بيانٍ على منصة "إكس": "نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف سفينة نفطية بريطانية (Pollux) في البحر الأحمر بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، بفضل الله".