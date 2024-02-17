الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، استهداف السفينة النفطية البريطانية "Pollux" في البحر الأحمر بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ.
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع؛ في بيانٍ على منصة "إكس": "نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف سفينة نفطية بريطانية (Pollux) في البحر الأحمر بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، بفضل الله".
وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكّد استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضدّ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".